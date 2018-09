Verwarring door hennepplantage in zonnebloemveld: "Er kwam zelfs een bus vol Polen"

HOOGKARSPEL - Een hennepplantage in een zonnebloemveld veroorzaakt verwarring in Hoogkarspel. Regelmatig stoppen voorbijgangers bij de akker van Johan Koeman om een plant mee naar huis te nemen. Maar wie het spul rookt, komt bedrogen uit.

Koeman gebruikt de geliefde plant om zijn grond te verstevigen. De hennepsoort op zijn akker bevat dan ook vrijwel geen psychoactieve stoffen en is legaal.

Maar de gemiddelde voorbijganger ziet vooral marihuana. Het gaat zelfs zo ver dat mensen de akker van tweeënhalve hectare inlopen om de planten te plukken. "Dagelijks komt het voor", vertelt schoonzus Iwona die bij de akker woont. "Een keer kwam er zelfs een bus met Polen. Die mensen renden gewoon wild de velden in en probeerden te plukken wat ze konden plukken. Toen renden ze weer naar het busje en reden ze weg."

Goede bedoelingen

Zelfs de politie is al even langs geweest om poolshoogte te nemen, vertelt Johan. "Om even te vragen wat het idee was achter de hennep in het veld. Maar die hebben even rondgekeken en zagen ook wel de goede bedoelingen."

En goede bedoelingen heeft Johan, die eigenlijk tulpenboer is, zeker. Hij heeft de vezelhennep deze zomer samen met twintig andere soorten (waaronder de zonnebloemen) geplant, als natuurlijke bemesting. Normaal gebeurt dit met chemicaliën, maar daar is Johan klaar mee.

"Voor alle kwalen was wel weer een middeltje. En dat leek heel lang heel mooi, maar nu kom je er wel een beetje achter dat er een grens aan zit wat we chemisch kunnen oplossen", vertelt hij. "En we willen dat met z'n allen ook niet meer zo. Het is niet een heel gezonde methode."

Inverstering

Het idee van de natuurlijke bemesting komt voort uit Johan's studiegroep: NLG Holland. Nu kan hij het veld even niet gebruiken voor zijn tulpen, maar in het nieuwe seizoen heeft hij meer profijt. "Dit is een langetermijninvestering. Inversteren in de kwaliteit van je grond."