Flinke schrik na uitbranden caravan: "We vermoeden brandstichting"

IJMUIDEN - De schrik zit er goed in bij Marc en Anoeska. Hun caravan ging vannacht in vlammen op aan de Grote Beerstraat in IJmuiden. "We vermoeden dat het gaat om brandstichting."

Marc en Anoeska waren net terug van een week vakantie in Frankrijk. De caravan stond nog voor hun woning geparkeerd. De brand werd rond half drie ontdekt. "We zijn pas wakker geworden nadat de politie aanbelde. Ons kind ligt aan de voorkant van het huis te slapen, dus het had allemaal veel erger kunnen zijn." De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat de caravan helemaal is verwoest. "De caravan was onverzekerd. De schade schat ik op 10.000 euro." Brandstichting

"Er stond geen stroom op de caravan en er waren geen accu's die aanstonden. Wij, en ook de politie, vermoeden dat het gaat om brandstichting. We gaan maandag aangifte doen", vertelt het aangeslagen koppel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar Marc en Anoeska begrijpen er niks van als de brand inderdaad blijkt aangestoken. "We hebben met niemand ruzie." Troep

De schrik zit er ook flink in bij buurvrouw Anke, die de brand ontdekte. "Ik werd wakker van een oranjeverlicht huis. Ik schreeuwde naar mijn zoon dat ons huis in brand stond, maar het ging dus om de caravan van de buren." Een nieuwe caravan zit er voorlopig niet in voor Marc en Anoeska: "Eerst die troep weg."