Nieuwe klimattractie speeltuin Santpoort 'eindelijk' open Foto: NH Nieuws/Fred Segaar Foto: Fred Segaar/NH Nieuws

SANTPOORT-NOORD - Vandaag was het eindelijk zo ver. De nieuwe klimattractie van Speeltuin Santpoort werd in gebruik genomen. Dat gebeurde met oud-Hollandse spelletjes. En dat is geheel in de stijl van het nieuwe succesnummer, dat is gebaseerd op de Ruïne van Bredero, de andere blikvanger in het dorp.

Al enkele weken leek de nieuwe attractie klaar voor gebruik, maar de kinderen uit de buurt mochten er alleen naar kijken. Het speeltoestel was nog niet volledig goedgekeurd en daardoor afgezet met linten. Dat werd vanmiddag fanatiek ingehaald door de klimmende en klauterende kinderen. Willy Knol en Jan van Lente, drijvende krachten achter het nieuwe klim en klautertoestel, genoten zichtbaar. "Het heeft best lang geduurd, maar als je dit zo ziet, is het het wachten waard geweest."