Marker Wadden geopend voor publiek: "Veel groter dan voorgesteld"

LELYSTAD - De Marker Wadden, de nieuwe eilandengroep in het Markermeer, is geopend voor publiek. Honderden bezoekers pakten vanmorgen de veerboot vanaf Lelystad, om zo als eersten het natuurparadijs te kunnen bezoeken.

Op de eilanden zijn wandelpaden, een strand, een uitkijktoren, een vogelkijkhut en ook een haven. Vanaf nu kunnen bezoekers hun bootje aanmeren en op eigen houtje de eilanden bezoeken. "Dit is natuurlijk vanaf nu de vaarbestemming voor iedereen die een bootje in het Markermeer heeft", vertelt Andre Donker van Natuurmonumenten trots.

Vandaag was dan ook eindelijk het moment daar voor alle natuurliefhebbers om de eilanden voor het eerst te bezoeken. Bezoekster Engeline uit Huizen verbaast zich vooral over de grootte. "Het is veel groter en uitgestrekter dan ik me had voorgesteld", vertelt ze aan NH Nieuws.

De Marker Wadden zijn aangelegd om de natuur een handje te helpen. Het Markermeer is door de jaren heen dichtgeslibt wegens een gebrek aan natuurlijke oevers. De nieuwe opgespoten eilanden zijn een plek waar het slib aan kan blijven plakken, waardoor de waterkwaliteit omhoog gaat.

Dit betekent dat de vissen beter gaan groeien en er meer voedsel is voor vogels. Die trekken al sinds het begin van de aanleg, massaal naar de eilandjes.

Het is nog niet duidelijk of er ook een vaste veerdienst naar het nieuwe waddengebied komt.

Foto's: ANP