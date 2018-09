Kat Mindy ontsnapt aan dood: ze wandelde in de Velsertunnel

VELSEN - De Velsertunnel is afgelopen zaterdagnacht acht minuten gesloten vanwege.... poes Mindy! Een oplettende automobilist zag haar wandelen richting Beverwijk en waarschuwde Rijkswaterstaat. Ze was weggelopen van haar huis in Velserbroek. Baasje Nathalie: "Ze heeft een zere poot en een tand verloren."

De grijze Maine coon is een echte buitenkat, maar dit was even té avontuurlijk, vond ook weginspecteur van Rijkswaterstaat Saskia, die haar na de melding van de weg afplukte. "De Velsertunnel is nou niet echt een goede locatie voor een kat", Twitterde ze zaterdag om 01:34.

Tekst gaat door onder foto.



De Velserbroekse Nathalie Schilling was haar poes al een paar dagen kwijt, vertelt ze tegen NH Nieuws. "Ze is in de vijf jaar dat ik haar heb nog nooit verder gegaan dan het einde van de straat! Hoe ze in de tunnel terecht is gekomen... géén idee! Misschien is ze geschrokken van iets." Ze heeft minstens vijf kilometer gewandeld, dóór de Velsertunnel richting Beverwijk.

Dierenambulance

Nadat Mindy door de weginspecteur van Rijkswaterstaat was gevangen, is ze naar Stichting Dierenambulance Velsen gebracht. Die plaatste een oproep op Facebook: 'Gevonden! Langharige grijze kat!' Nathalie: "Meerdere mensen wezen me op de post. Ik twijfelde in het begin nog even of het mijn poes wel was. Ze ziet er op de foto zo geschrokken uit! Maar mijn vriend wist het zeker: het is Mindy!"

Mindy is een echte raskat, mét stamboom; alleen was ze niet gechipt. "De chip is er tijdens het borstelen uitgegaan en ik was er nog niet aan toegekomen om een nieuwe te halen."

Dood

Dat de Velsertunnel eventjes afgesloten was voor háár Mindy vindt Nathalie wel bijzonder. "Ik wil de automobilist die de melding heeft gedaan heel graag bedanken. Superlief dat diegene even heeft gebeld. Ik dacht eigenlijk dat ze dood was."

Op dit moment zit Mindy binnen bij Nathalie. "Ze heeft een pijnlijke mond en moet rustig herstellen. Daarna ga ik haar chippen en dáárna mag ze er weer op uit. Ik kan haar namelijk niet voor altijd binnenhouden, want ze blijft een echte buitenkat."

Poes in tunnel

Omdat veiligheid voorop staat, wordt de tunnel soms afgesloten bij dieren op de weg, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NH Nieuws. "Ze kunnen plotseling oversteken en ongelukken veroorzaken. Het is dus niet alleen gevaarlijk voor het dier, maar óók voor de automobilisten."