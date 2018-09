Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Peter R. de Vries: 'Iedereen die Howick en Lili aangeeft is NSB'er' Foto: ANP : Bewerking NH Nieuws

AALSMEER - Volgens misdaadjournalist Peter R. de Vries is iedereen die de Armeense kinderen Howick en Lili aangeeft "een NSB'er". Dat stelt de in Aalsmeerder in een tweet.

"De politie roept de hulp in van burgers omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van Howick en Lili... alsof ze in handen van justitie beter af zijn. Wat een gotspe!! Ze mogen bij mij onderduiken iedereen die hen aangeeft is een NSB’er'', twittert de misdaadjournalist. Anonieme kliklijn

De Vries reageert hiermee op de oproep van de politie om te helpen met de zoektocht naar de Armeense kinderen Howick en Lili. Ze zouden vandaag op het vliegtuig worden gezet naar Armenië, maar zijn afgelopen nacht weggelopen vanaf een adres in het Gelderse Wijchen. De politie zet onder meer het telefoonummer van Meld Misdaad Anoniem in om de kinderen op te sporen.