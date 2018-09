Toerist ontvoert Texelse poes Mouse tijdens vakantie

DEN BURG - Achttien dagen was Monique Kalk uit Den Burg op Texel radeloos. Haar poes Mouse leek van de één op de andere dag spoorloos verdwenen. Na een Facebook-oproep die honderden keren werd gedeeld, bleek ze maar liefst 220 kilometer verderop te zitten. Ze was ordinair gestolen door een dame uit Nijmegen.

Mouse zit er wat beteuterd bij, vertelt Monique aan NH Nieuws. De 8-jarige grijze poes is sinds gister weer thuis op Texel. "Ze is erg vermagerd en haar hele vacht stinkt naar sigarettenrook. Blijkbaar rookt de dame, die haar drie weken geleden zomaar heeft meegenomen naar haar huis."

Kwijt

Ze is wel vaker een dag of twee weg, maar deze keer kwam Mouse wel heel lang niet eten. Monique zocht de hele buurt af, het hotel naast haar huis, maar niemand had enig idee. "Tot een buurman zei: 'he, ik zag van de week een man lopen met jouw poes in een dekentje'!" De man bleek een vrouw - ze was door meerdere mensen gezien - en toen ontstond het vermoeden dat Mouse weleens zou kunnen zijn meegenomen.

Oproep

Monique plaatste een noodkreet op Facebook en die werd heel vaak gedeeld. Na twee weken zonder succes kreeg ze afgelopen dinsdagavond een anoniem telefoontje. "De man aan de telefoon zei te weten waar mijn poes was! Namelijk bij hem in de buurt, in Nijmegen!" Monique belde de politie, waarna een wijkagent daar haar liet weten bij de vermoedelijke poezendief langs te gaan. En ja hoor, de agent trof Mouse aan. Monique: "Ik dacht: als ze haar niet teruggeeft, doe ik aangifte."

De Nijmeegse overhandigde de poes meteen aan de politie. Achteraf bleek dat de vrouw een gast was van het hotel in de straat waar Monique woont. Ze ontkende Mouse met opzet te hebben gestolen. Ze zou zelf met haar mee hebben gewild.

Geen halsbandje

Monique's man heeft de poes bij de politie opgehaald. Na drie weken in onzekerheid werden Mouse en de familie Kalk herenigd. "Ze krijgt hier speciale brokjes, dus ik vermoed dat ze in Nijmegen nauwelijks heeft gegeten. En we merken dat ze al die tijd binnen heeft gezeten, terwijl ze juist een echte buitenkat is! Daarom is een halsbandje ook niets voor haar."

Monique doet geen aangifte tegen de poezendief. "Ze was gewoon gek op haar. En ze is gewoon een heel lief poessie. Zo lief dat mensen haar blijkbaar willen meenemen."