Mountainbikers balen van afsluiten duinpaden: "Begin van het einde"

HEEMSKERK - Mountainbikers vrezen dat de maatregel van natuurbeheerder PWN om acht kilometer aan onverharde duinpaden te sluiten een eerste stap is op weg naar een mountainbike-vrij duingebied. "Het begin van het einde", zegt Dick Schermer uit Castricum.

Met een groepje vrienden rijdt Schermer twee keer per week door het duingebied. "We letten ontzettend goed op dat we op de gebaande paden blijven", zegt hij. "We houden ook rekening met wandelaars. Ik denk echt dat het over een tijdje afgelopen is."

PWN zegt dat het niet zo'n vaart zal lopen. Woordvoerder Maaike Rosendaal: "Nee, dit is zeker niet ons uitgangspunt. We vinden dat mensen aan de ene kan moeten kunnen genieten van de duinen, maar dat ze ook verantwoordelijk zijn voor de natuur."

142 km aan paden over

"Er blijft na deze afsluiting 142 kilometer aan paden over voor de mountainbikers", zegt boswachter Fred van den Bosch. "Je moet bijna prof zijn om die afstand hier in de duinen op één dag te kunnen rijden."

Hoewel er veel paden overblijven, ziet mountainbiker Sandra Baatsen de afsluiting als een inperking van haar vrijheid. "Het is jammer", zegt ze. "Er zijn al zoveel regeltjes." Ze vindt dat mountainbikers ten onrechte de schuld krijgen. "Kijk eens naar de Schotse hooglanders, die moet je ook niet ondersctatten. En je hebt ook nog wandelaars. Wij blijven gewoon op de bestaande paden, dus ik ben het niet met de kritiek eens."

Boete

Mountainbikers, maar ook wandelaars, richten schade aan aan de duinen doordat ze bochten afsnijden waardoor weer nieuwe onverharde paden ontstaan. Beheerder PWN vindt dat niet de bedoeling. Op deze plaatsen groeit immers niks.

Met ingang van 1 oktober gaan de boswachters ook handhaven. Wie zich dan op een pad begeeft dat is afgesloten, krijgt een boete van 95 euro.