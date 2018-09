Deel dit artikel:













Meerdere gewonden bij botsing tussen speedboot en binnenvaarttanker Foto: Politie.nl

AMSTERDAM - Een speedboot is vannacht op het IJ in Amsterdam in botsing gekomen met een binnenvaartschip. Twee passagiers aan boord van de speedboot raakten hierbij gewond. Vijf anderen hadden lichte verwondingen.

Rond kwart voor één vannacht zou de bestuuder van de speedboot met hoge snelheid hebben gevaren bij de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal met het IJ. Er waren in totaal zeven opvarenden aan boord van de speedboot toen de deze tegen de tanker opbotste.



De schipper van de speedboot was vermoedelijk dronken, de politie heeft een alcoholtest afgenomen en heeft een proces verbaal tegen hem opgemaakt. De politie is nog op zoek naar getuigen.