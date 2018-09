Deel dit artikel:













Vandaag LIVE: Pramenrace in Aalsmeer en atletiek in het centrum van Wormerveer Foto: Judith Keessen

NOORD-HOLLAND - Het is weer weekend en dat betekent dat je via NH Events weer live kunt meegenieten met een aantal evenementen in Noord-Holland.

We beginnen om 12.30 uur met de Pramenrace in Aalsmeer: een optocht van 150 versierde boten door de sloten en vaarten. Om 15.30 uur schakelen we over naar Wormerveer, waar in het centrum een officiële atletiekwedstrijd gehouden mag worden. In het dorp zijn faciliteiten aangelegd, helemaal volgens de eisen van de Atletiekunie. Je volgt deze evenementen via de livestream op de Facebookpagina van NH Events.