Nieuwe Tata-locomotief maakt na lang tromgeroffel eerste meters: "Neusje van de zalm"

VELSEN-NOORD - Technisch het neusje van de zalm. Dat stelt Wilko Keulemans, manager railvervoer van Tata Steel, als hij rangeerlocomotief 331 uitstapt na de eerste kilometers over het terrein. "Eindelijk. Dit is iets waar we al jaren naartoe hebben gewerkt."

De robuuste machine van 95 ton is de eerste van drie duurzame locomotieven die voornamelijk gaan rijden over het Gildenspoor in Velsen-Noord. De bouw vond plaats op slechts drie kwartier rijden: in Warmenhuizen. "Dat is natuurlijk fantastisch dat we deze samenwerking hebben gevonden met een leverancier uit de regio", zegt Keulemans tegen NH Nieuws. "Een machine met de nieuwste motoren; schoner, zuiniger en mooier is er niet."

De nieuwe locs stoten 96 procent minder stikstof en 95 procent minder roet uit. En zijn ook stiller door isolatieverbeteringen die op de 40 jaar oude voorganger niet mogelijk bleek. "Beter voor de omgeving, alsook voor de machinist die er op moeten rijden", aldus Keulemans.

'Denderen'

Barbara Vink woont sinds een jaar pal naast het Gildenspoor, waar de rangeerlocomotieven 24/7 pendelen tussen fabrieken en buitenhavens. Soms wel 20 tot 50 keer op een dag. "De eerste nacht zat ik rechtop in mijn bed en dacht ik: mijn hemel wat gebeurt hier?", blikt ze terug.

Hoewel het 'denderen' is gaan wennen, is iedere decibel minder geluid welkom. Ze rekent zich echter nog niet rijk. "Ik moet het eerst allemaal nog wel zien of het wel stiller is. De wielen zijn nog steeds van staal, net als de lading", aldus Vink.

Met de aanleg van een moestuin in haar achtertuin kijkt ze wel vast uit naar de reductie roetuitstoot. "Als daar minder roet overheen wappert ben ik daar wel gelukkig mee."

Vloot vervangen

Bij deze ene nieuwe locomotief moet het niet blijven. Keulemans: "We hopen uiteindelijk de hele vloot te kunnen vervangen."