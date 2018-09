Deel dit artikel:













Felle fik verwoest caravan voor woning in IJmuiden

IJMUIDEN - Een caravan is vannacht volledig in vlammen opgegaan aan de Grote Beerstraat in IJmuiden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

De brand werd rond half drie ontdekt. De caravan stond voor een woning geparkeerd. Bij aankomst van de brandweer stond de caravan al in zijn geheel in lichterlaaie. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat de caravan helemaal is verwoest.