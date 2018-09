Deel dit artikel:













Brand door frituurpan bij zorginstelling Den Helder Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

DEN HELDER - Er woedde vannacht een brand in zorginstelling Het Behouden Huys aan de Willem Barentszstraat in Den Helder. Er is niemand gewond geraakt. Alleen de bewoner van één appartement moest de nacht ergens anders doorbrengen.

De brand ontstond rond half één in de keuken van een van de appartementen in het complex, waar meerdere mensen van geestelijke gezondheidsinstellingen zijn gehuisvest. "Er werd gefrituurd en dat is misgegaan", aldus de brandweer. Veel brandweerwagens

Omdat de brandweer rekening hield met een ontruiming van de bewoners, rukten meerdere wagens uit. Toen de brand geblusd was, kon het meerendeel van de bewoners weer naar huis. Alleen degene van wie het appartement was waar de brand ontstond, moest vanwege de schade ergens anders logeren.