AMSTERDAM - Ajax-aanvaller Dusan Tadic heeft de hoofdrol gespeeld in de wedstrijd Litouwen - Servië. Tadic maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de Nations League.

Later in de wedstrijd kreeg de Serviër nog een penalty. Die ging er niet in. Ernestas Setkus, oud-doelman van ADO Den Haag, stopte het schot. Het was niet beslissend voor de wedstrijd. Servië won met 0-1 van Litouwen.