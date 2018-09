Deel dit artikel:













Bliksem slaat in bij bedrijf Alkmaar: kort rookwolken te zien boven terrein Foto: Inter Visual Studio / Hans Brouwers Foto: Inter Visual Studio / Hans Brouwers

ALKMAAR - Er heeft vanavond kort een brandje gewoed in een bedrijf aan de Hamsterkoog in Alkmaar, nadat daar even voor 20.30 uur de bliksem insloeg.

De brandweer werd direct met meerdere bluswagens opgeroepen, maar eenmaal aangekomen bij de fietsenmaker die in het pand gevestigd zit, bleek de schade mee te vallen. Er waren wel rookwolken te zien, maar van een grote brand was geen sprake. De deuren van het bedrijf moesten bij de operatie geforceerd worden. De brandweer kon na een klein uurtje weer inpakken, toen zeker was dat er niets meer nasmeulde in het pand.