Twee gewonden bij frontale botsing in Zaandam

ZAANDAM - Bij een ongeluk in Zaandam zijn vanavond rond 19.45 uur een auto en motor frontaal op elkaar gebotst.

De aanrijding vond plaats op de Leegwaterweg. In ieder geval twee mensen raakten gewond bij het ongeluk, zo meldt de politie aan NH Nieuws.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.