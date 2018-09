Tractor kantelt en belandt op zijkant in Warmenhuizen

WARMENHUIZEN - Een bestuurder van een tractor is vandaag aan het eind van de middag gewond geraakt, toen de tractor kantelde en schuin op het wegdek belandde.

Hoe dat precies gebeurde, is niet duidelijk. De man die het gevaarte bestuurde, wist de tractor zelfstandig uit te klimmen. Nadat hij door medici was gecheckt, is de man naar het ziekenhuis vervoerd.

De tractor is bij het ongeluk ook flink beschadigd geraakt.