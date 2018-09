Thijmen (10) zoekt meer wandelaars voor borstkankeronderzoek

ZAANSTAD - De 10-jarige Thijmen den Breejen kijkt uit naar aankomende zondag, wanneer er in de Zaanstreek de wandeltocht [Z]aan de Wandel op het programma staat. De jongen is nog hard op zoek naar meer deelnemers, zodat er een groter bedrag voor borstkankeronderzoek kan worden opgehaald.

De jonge wandelaar kwam op het idee door een vriendin van zijn moeder, Christell Bart. Zij zit in de organisatie. "Ik heb zelf borstkanker overleefd. Dat is een heftige periode, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin. Thijmen stond echt al vanaf moment één te vragen of hij ook niet wat kon doen. Prachtig hoe hij zijn bijdrage levert", glundert ze.

Startschot

Thijmen loopt niet alleen mee, hij mag zondag ook nog eens het startschot van de wandeltocht geven. "Samen met Bibian Mentel en de burgemeester van Zaanstad. Best wel vet dat ik dat tussen die twee bekende mensen mag doen", zegt hij trots.

Hij hoopt dat er meer dan 1.000 deelnemers bij de start verschijnen dit weekend. Ook hoopt Thijmen dat de tocht financieel een succes wordt. "Het zou heel erg tof zijn als we meer weten op te halen dan vorig jaar." Toen werd er ruim 70.000 euro ingezameld.

Betrokken

Het enthousiasme waarmee Thijmen ten strijde trekt, raakt Christel diep. "Om te zien welke betrokkenheid zo'n kind heeft, dat komt binnen. Je hebt kanker niet alleen, je doet het samen. Dat is net als [Z]aan de Wandel."

Thijmen heeft nog een laatste motivatie voor iedereen die zondag mee gaat doen aan de tocht. Of ze nou 5, 10, 15 of 25 kilometer moeten lopen: "Als je aan het wandelen bent en je bent helemaal kapot, denk dan aan waar je het voor doet."

