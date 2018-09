Ajax-vrouwen en VV Alkmaar winnen eerste competitiewedstrijd

AMSTERDAM - De Ajax-vrouwen hebben de eerste wedstrijd van de eredivisie gewonnen met 3-1. Ook VV Alkmaar boekte gelijk een overwinning.

Marthe Munsterman maakte haar debuut voor de Amsterdammers. Ze was vorig jaar in dienst van Everton, waar ze weinig speelminuten kreeg. De kampioenen van vorig jaar gingen goed van start op Sportpark De Toekomst. Na twee goede kansen was het raak. Na een goede voorzet van Liza van der Most kopte Ellen Jansen binnen.

Niet veel later was Jansen weer belangrijk. Een splijtende pass van Kika van Es zette de nummer negen voor het doel van PEC Zwolle. Jansen bleef koel: 2-0.

Er werd nog meer gescoord voor rust. Maud Asbroek maakte de aansluitingstreffer voor de Zwollenaren met een hard schot van afstand. Lang mocht PEC geen hoop hebben, want Marjolijn van den Bighelaar liet het thuispubliek voor de derde keer juichen.

In de gietende regen werd de wedstrijd uitgespeeld, met als eindstand 3-1 voor de vrouwen van Ajax. Woensdag staat de eerste wedstrijd in de Champions League tegen Sparta Praag op het programma.

VV Alkmaar wint ook

VV Alkmaar had Achilles '29 op bezoek. Het was hondenweer en de wedstrijd werd na een half uur gestaakt. Het onweer zorgde ervoor dat er een kwartier niet gevoetbald kon worden. Voor die tijd had Jamie Altelaar de Alkmaarders al op voorsprong gezet. Na een van richting veranderd schot kon de keeper van Achilles '29 er niet meer bij.

Vlak voor rust trokken de bezoekers uit Groesbeek de stand gelijk door een vloeiende aanval af te maken. Aanvaller Anna Krol van VV Alkmaar draaide de wedstrijd niet veel later om door de 2-1 te maken. Vlak voor tijd maakte Simone Kets aan alle onzekerheid een einde. VV Alkmaar is het seizoen goed begonnen: 3-1.