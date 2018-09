Roeland Henrique stopt als hoofdcoach HCAW

BUSSUM - Roeland Henrique heeft besloten na dit seizoen te stoppen als hoofdcoach van honk- en softbalclub HCAW. De zestigjarige Amsterdammer neemt na drie jaar dienstverband afscheid van de Bussumse club.

Dat maakte hij voorafgaand aan de serie tegen Curaçao Neptunus duidelijk aan zijn selectie en de clubleiding. In 2016 kwam Henrique in de technische staf van de club terecht. In het eerste jaar was hij assistent-trainer van de selectie, waar ook zijn zoon Roelie Henrique voor speelt. Een jaar later werd hij hoofdcoach van de ploeg uit Bussum. Destijds volgde hij Roy Berrevoets op.

Henrique wil na zijn vetrek bij HCAW meer aandacht aan zijn privéleven besteden.