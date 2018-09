Stichting en festival voor omgekomen Massimo: "Hij zou hier ontzettend gelukkig van worden!"

WORMERVEER - In de Groote Weiver in Wormerveer vindt vanavond de lancering van stichting Power of Love 7 én een gelijknamig festival plaats, ter nagedachtenis aan de vorig jaar verongelukte Massimo Zagari (23) uit Krommenie.

Vorig jaar augustus wordt Annette Vets grootste nachtmerrie werkelijkheid. Haar zoon Massimo verongelukt met zijn scooter op Bonaire, waar hij op dat moment woont. Vandaag zou hij 25 jaar geworden zijn. Om zijn leven te vieren organiseert Annette het festival, maar bovenal lanceert ze de stichting.

"Het is het ergste wat je kunt overkomen door je kind te moeten verliezen. Maar ik geloof heel erg in het pad wat we allemaal hebben en wat we niet voor het kiezen hebben", aldus Annette.

In de knoop

Massimo zat vaak met zichzelf in de knoop en kon niet goed omgaan met de druk van de maatschappij. Annette ziet dat veel jongeren tegenwoordig worstelen met die druk. "De Power of Love 7-stichting staat voor kwetsbare jongeren die het lastig hebben in deze maatschappij."

Ze wil jongeren samenbrengen, bijvoorbeeld tijdens weekenden in de natuur. "Ook door yoga met ze te doen en te dansen, maar vooral dat je met gelijkgestemden bent."

Jeugdvriend Kasper is ervan overtuigd dat Massimo de oprichting van de stichting en het festival geweldig zou hebben gevonden. "Hij zou dit supertof vinden. Hij zou hier ontzettend gelukkig van worden, dat weet ik zeker!"