Fietser zwaargewond na aanrijding met bus in Alkmaar

ALKMAAR - Een fietser is vanmiddag zwaargewond geraakt door een aanrijding met een lijnbus op de Huisvaarderweg in Alkmaar.

De aanrijding was ter hoogte van het viaduct, waar de fietser en bus op dezelfde weg reden. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.

Na het ongeval heeft de politie de weg afgezet om te onderzoeken hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.