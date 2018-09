Personeelstekort RKZ: ambulances gevraagd door te rijden naar ander ziekenhuis

BEVERWIJK - De spoedeisende hulp van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk heeft vannacht een presentatiestop wegens personeelsgebrek. Dat houdt in dat ambulances de instructie krijgen om als het kan door te rijden naar een ander ziekenhuis.

Als de nood hoog is en doorrijden naar een andere locatie niet mogelijk is, kunnen de ambulances patiënten gewoon bij de hulppost van het RKZ afleveren. Ook voor patiënten die op eigen gelegenheid komen, is de spoedeisende hulp (SEH) gewoon open.

De presentatiestop is om de druk te verlichten omdat er minder personeel aanwezig is op de SEH.