Drietal probeert tienduizenden euro's wit te wassen bij geldwisselkantoor Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Een drietal is deze week op het Damrak in Amsterdam gearresteerd toen ze duizenden ponden probeerden om te wisselen voor euro's. De politie heeft uiteindelijk tienduizenden euro's en ponden in beslag genomen.

Eén van hen liep tegen de lamp toen hij grote sommen geld aan het omwisselen was bij een geldwisselkantoor op het Damrak. Agenten vermoedden dat er crimineel geld werd witgewassen en besloten de man te volgen. Toen het drietal de parkeergarage bij de Prins Hendrikkade wilde uitrijden, werd hun auto klemgereden. Tijdens de staandehouding viel het agenten op dat er druk werd geappt en gesmst door de verdachten. In de auto werd uiteindelijk 45.000 euro gevonden, in een hotelkamer werd nog eens 6.000 euro in euro's en ponden aangetroffen. Het geld is in beslag genomen, de drie blijven voorlopig vastzitten.