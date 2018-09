Deel dit artikel:













Eindelijk de eerste zwemlessen in omstreden bad Hilversum Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Het heeft even geduurd, maar vandaag zijn dan de eerste zwemlessen in 't Gooische Bad in Hilversum. Dat heeft wat bloed, zweet en tranen gekost, maar zwemschoolhouder Shiva de Winter is apetrots.

"Het is heel bijzonder en ik ben heel trots, maar het is ook heel erg wennen. Het is een heel stuk 'zwemmen' geweest, maar eindelijk is het zover: de eerste zwemlessen," vertelt Shiva aan NH Nieuws. Er waren een hoop politieke discussies over de komst van het zwembad. Van geen vergunningen tot een bouwstop van vijf weken. Shiva lag een jaar lang met de gemeente in de clinch. Lees ook: Zwemleraar vangt bot bij wethouder: voorlopig geen zwembad De zwemschoolhouder is dan nu ook heel erg moe: ze hebben de hele zomer keihard doorgewerkt. "En die bouwstop, werkt je nu tegen. We hadden deze weken goed kunnen gebruiken." Een jaar lang is hij er dag in dag uit mee bezig geweest en hij bedankt iedereen voor hun hulp en geduld. Maar er is nu ook nog een hoop te doen. Zo moeten de twee kleedkamers, de douches en de tribunes nog worden afgemaakt. Hij hoopt over twee weken het zwembad helemaal af te hebben.