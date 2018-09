Nieuw seizoen NH Airtime begonnen: Wonen en vliegen in Cameron Airpark in de VS

SCHIPHOL - Seizoen vier is het alweer: NH's luchtvaartprogramma Airtime is na de zomerstop weer begonnen. Het komend jaar komt er zoals altijd weer volop aandacht voor nieuwe of bijzondere toestellen op Schiphol, en maken we kennis met nog meer airlines op de luchthaven. Maar in deze eerste aflevering maken we een uitstapje naar Californië, in de Verenigde Staten, voor een bezoek aan een bijzondere woonwijk waar de vliegtuigen de wegen delen met auto's, fietsers en voetgangers: Cameron Airpark.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Je kan het soms zo gek niet verzinnen of het kan in Amerika. Een woonwijk, midden in een stad, waar vliegtuigen voor de deur van de woningen geparkeerd worden en waar diezelfde kisten de openbare wegen delen met weggebruikers zonder vleugels. Het kan in Cameron Airpark, een wijk in Cameron Park, vlakbij de Californische hoofdstad Sacramento.

Boeing Road

De straten zijn extra breed en hebben verplichte gele taxilijnen voor vliegtuigen in het midden. De straatnaamborden, zoals Boeing Road, en de verkeersborden zijn laag bij de grond zodat vliegtuigvleugels er niet tegenaan botsen. Op de start- en landingsbaan kom je door met een kleinafstandsbedieninkje te gebruiken die de twee toegangshekken kan openen.

Cameron Airpark bezocht ik na een privé-reis door de staten Nevada, Arizona, Utah en Californië. Op de weg van Reno in Nevada naar San Francisco, waarvandaan ik weer terug naar Amsterdam zou vliegen, maakte ik een stop in Cameron Airpark waar ik had afgesproken met vlieginstructeur en airline pilot Patrick O'Brian (34). Hij begreep mijn fascinatie wel voor zijn woonplaats, maar vertelde ook dat het niet ongebruikelijk is in de Verenigde Staten.

Normaalste zaak van de wereld

In Florida had hij dit soort airparks ook gezien: woonwijken zoals Cameron Airpark. O'Brian woont met zijn gezin in een straat achter de vliegtuigwoonwijk en parkeert zijn propellortoestel, een Alarus CH2000, voor de deur bij een ex-Deltapiloot, Steve. Ook Steve vertelt dat het de normaalste zaak van de wereld is. Zoals velen in de wijk vloog hij voor zijn pensioen van en naar zijn werk. "De meesten van ons hier hebben een vliegbrevet", legt Steve uit.

Ik kan het als trotse eigenaar van een vliegbrevet natuurlijk niet laten om zowel de voor mij volstrekt onbekende Alarus CH2000 als die bijzondere woonwijk zelf te ervaren in de cockpit. Als houder van een EU-brevet mag ik niet als gezagvoerder vluchten in de Verenigde Staten uitvoeren en daarom gaat Steve als captain mee. Daarbij mag geen enkele piloot voor het eerst alleen in een voor hem of haar nieuw toestel vliegen.

Daarbij: Cameron Park Airport is voor mij onbekend terrein. De start- en landingsbaan ligt in een soort kom en is veel korter dan ik gewend ben. En taxiën in een woonwijk waar ik opeens rekening moet gaan houden met joggers, auto's en fietsers is natuurlijk al helemaal nieuw.

Wat kun je dit seizoen nog meer verwachten

NH Airtime gaat dit komende seizoen onder meer op bezoek bij Korean Air op Schiphol. Zoals vele maatschappijen die naar Schiphol vliegen zetten zij vanwege de groeistop een groter vliegtuig in: de Boeing 777-300ER. In tegenstelling tot de gebruikelijke Airbus A330 heeft dit toestel een gloednieuwe Business en First Class die we gaan bekijken.

Ook Qatar Airways heeft een nieuwe Business Class: De Qsuites, die door velen als 'de beste Business Class' van de wereld wordt gezien. Eind 2018 brengen we de primeur van Cathay Pacific uit Hongkong. Zij komen als eerste met de Airbus A350-1000 naar Schiphol. NH Airtime is erbij