Landgoed Kennemergaarde heeft verdwenen pompoenen terug

SANTPOORT-NOORD - De entree van landgoed Kennemergaarde in Santpoort heeft zijn zandstenen pompoenen terug. Tientallen decennia sierden ze de ingang van het park: tot ze precies dertig jaar geleden werden gestolen. Nu sieren kopieën van de verdwenen pompoenen de entree.

"We hebben nog lang gehoopt dat ze ergens tevoorschijn zouden komen", zegt Joos Versfelt van de Vrienden van Kennemergaarde. "Je hoort dat wel vaker: dat ornamenten in een depot van de gemeente opduiken. Maar een paar jaar geleden hebben we de moed opgegeven en hebben we nieuwe laten maken."

En gister was het zover: de kopieën, gemaakt van Bentheimer zandsteen, werden onthuld. Daarvoor was gepensioneerd opzichter Jan Aanstoot van de gemeente Velsen naar Kennemergaarde gekomen. Hij heeft een speciale band met het landgoed omdat hij er vroeger heeft gewoond. Ook ontdekte hij dertig jaar geleden dat de pompoenen van hun monumentale zuilen waren gezaagd.

'Ze lijken precies'

Aanstoot: "Ik weet het nog goed: ik wist niet wat ik zag. Ik heb meteen aangifte gedaan bij de politie. Nee, ik heb er niks meer van gehoord. Het had denk ik geen prioriteit... Wel ben ik altijd blijven opletten en kijken of ik ze misschien ergens zag."

Aanstoot staat glunderend naast één van de pompoenen. "Mooi dat ze terug zijn. Ze lijken precies", zegt hij. "Alleen waren ze in mijn beleving groter, maar ik zal het waarschijnlijk mis hebben, want ze zijn precies nagemaakt."

Goed vastzitten

Aanstoot weet nog dat de pompoenen destijds 'heel netjes' waren afgezaagd. “Vakwerk”, zegt hij met een knipoog. Hij heeft gehoord dat de pompoenen, van oudsher symbolen van welvaart en overvloed, dit keer beter vastzitten en dus niet zo simpel kunnen worden gestolen.

"Nee, dat zal niet meer gebeuren", bevestigt Joos Versfelt. "Ze zitten heel goed vast, dit laten we niet nog een keer gebeuren."