Drugslab in Castricum ontmanteld door Landelijke Eenheid

CASTRICUM - De afdeling Landelijke Eenheid van de politie heeft vandaag een synthetisch drugslab in Castricum ontdekt en ontmanteld. Een man uit diezelfde gemeente is aangehouden.

Volgens het Twitteraccount van de Landelijke Eenheid (LE) bevond het werkende drugslab zich in een woning in Castricum, maar over een exactie locatie wordt niet gesproken.

Wel zijn de FIOD, het NFI en de LE sinds gisteravond lang bezig geweest met een onderzoek in een woning aan het Schoutenbosch. Of het drugslab zich in dat huis bevond, is nog niet duidelijk.

Het lab zal worden ontmanteld door de LE. Ook zal er een onderzoek worden opgestart.