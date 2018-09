Nederlandse voetbalvrouwen treffen Denemarken in play-offs

ZEIST - De Nederlandse voetbalvrouwen zijn voor de halve finale van de play-offs in aanloop naar het wereldkampioenschap van volgend jaar gekoppeld aan Denemarken. Het is een herhaling van de EK-finale, die vorig jaar door Nederland werd gewonnen (4-2).

De dubbele confrontatie wordt afgewerkt tussen 1 en 9 oktober. Wanneer Nederland het tweeluik winnend weet af te sluiten, komt het in de finale van de play-offs terecht. Daarin treft de ploeg van Sarina Wiegman België of Zwitserland. Wanneer er ook wordt gewonnen van België of Zwitserland, plaatsen de vrouwen zich voor de eindronde van het wereldkampioenschap.

Het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen wordt volgend jaar van 7 juni tot en met 7 juli afgewerkt in Frankrijk.