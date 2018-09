KLM introduceert virtuele handbagagecheck

SCHIPHOL - Checken of je handbagage de juiste afmetingen heeft, wordt een stuk makkelijker. KLM heeft in haar app een virtuele bagagecheck toegevoegd.

De virtuele check gebruikt de camera van je telefoon. Er is dan een transparante, virtuele KLM-koffer te zien die aangeeft wat de toegestane afmetingen zjin voor handbagage aan boord. Die kan je vergelijken met je echte koffer, om zo te zien of je bagage mee mag aan boord.

De zogenoemde 'KLM's Augmented Reality handbagagecheck' is te vinden in de KLM-app en is beschikbaar voor iPhone-gebruikers.