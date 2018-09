Kledingwinkel Romy Fashion maakt doorstart na brand: "Het is zelfs nog mooier geworden"

HUIZEN - Romy Fashion was één van de drie ondernemingen die getroffen werd door de grote brand in de Kerkstraat op 6 augustus. Romy en haar moeder Laura moesten op zoek naar een nieuwe winkel. En die vonden ze. Direct tegenover hun oude winkel openen ze vandaag een nieuwe Romy Fashion.

De 16-jarige Romy kan zicht nog goed herinneren hoe ze op 6 augustus 's ochtends aankwam bij de winkel. "De brand was net uitgebroken. Ik zag overal rook en dacht meteen aan mijn moeder, die in de winkel stond. Ze was er gelukkig uit, maar van het pand was niks meer te redden."

Als een geluk bij een ongeluk was aan de overkant een broodjeszaak gestopt en stond daar een ruimte leeg. Na enig aandringen konden ze de huur van het pand overnemen en kregen ze vorige week de sleutel. "We zijn er heel blij mee. Het is zelfs nog mooier dan waar we eerst zaten, veel strakker en lichter met grote ramen", vertelt Romy trots.

Keihard doorpakken

In anderhalve week tijd hebben ze met hulp van vrienden en familie flink doorgepakt en de broodjeszaak omgetoverd tot een stijlvolle kledingzaak. Met de opening vandaag zijn ze nog net op tijd om de drukte van op de Huizerweek mee te pakken. "De winkels gaan zo allemaal open en wij doen gewoon weer mee, het is echt fantastisch", vertelt Romy lachend.