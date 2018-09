Zo overleef je de eerste werkweek na de vakantie

AMSTERDAM - De post-vakantiedip wordt het ook wel genoemd: het gevoel dat je kan ervaren als het weer slechter wordt, de dagen korter en die eindeloze stranddagen nu echt over zijn. De scholen zijn weer begonnen, er moet weer worden gewerkt en voor velen komt daarmee ook de dagelijkse sleur.

Maar hoe fijn zou het zijn als je dat ontspannen vakantiegevoel nog even kunt vasthouden? NH Nieuws sprak daarom met Bianca Landman van de Bad Ass Babes Club. Ze geeft ons drie tips om zo lang mogelijk te blijven nagenieten van je vakantie.

Tip 1: Ga naar buiten!

Volgens Bianca moeten we zoveel mogelijk de buitenlucht in. Zo houd je het vakantiegevoel namelijk het langst vast. "Ga zoveel mogelijk naar buiten. Het is nog steeds zomer namelijk. Maak tijdens je lunchbreak op werk gewoon even een wandeling, of ga na je werk naar buiten. Frisse lucht is goed voor lichaam en geest. Elke dag even naar buiten!"

Tip 2: Vind ontspanmomenten

We hebben dan misschien geen zeeën van tijd meer zoals op vakantie, maar elke dag een momentje voor onszelf vinden zou wonderen kunnen doen. "Ga even een boek lezen of een puzzeltje maken. Natuurlijk is het allemaal erg druk met werk, school en kinderen. Maar er kunnen kleine momenten op de dag zijn waarin je toch tijd hebt op even dat boek te lezen of om een kopje koffie of thee te drinken."

Tip 3: Herleef je vakantie

Zolang we de vakantie bezig blijven, blijft de herinnering actief. Daarom is de derde tip om zoveel mogelijk bezig te blijven met de vakantie. Bianca vertelt: "Zoek bijvoorbeeld de vakantiefoto's uit, maak een leuke collage of leg een souvenir ergens in je huis. Zo houd je de vakantiesfeer erin."