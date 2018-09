Deel dit artikel:













World Series of Darts naar Amsterdam Foto: EPA/Friedemann Vogel

AMSTERDAM - De finale van de World Series of Darts komt volgend jaar naar Amsterdam. De dartbond PDC heeft dat bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat er een groot televisietoernooi in de hoofdstad wordt georganiseerd.

Rotterdam had in 2016 de primeur toen de PDC de Premier League of Darts in Ahoy organiseerde. Dit jaar worden daar twee speelronden gehouden. "De dartskalender van 2019 weerspiegelt de populariteit van de sport in Nederland," zegt PDC-directeur Barry Hearn. De finale van de World Series is volgend jaar van 1 tot 3 november te zien. De exacte locatie waar Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hun pijlen zullen gooien is nog niet bekend.