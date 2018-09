Deel dit artikel:













NH Sport op vrijdag: uitwedstrijden voor FC Volendam en Telstar Foto: Pro Shots/NH

AMSTERDAM - De koploper in de Keuken Kampioen Divisie komt vanavond vaak voorbij in NH Sport. FC Volendam gaat namelijk op bezoek bij lijstaanvoerder Go Ahead Eagles. Telstar lijkt betere papieren te hebben tegen FC Dordrecht.

Pas één punt

Voor Volendam is het seizoen moeizaam begonnen. Tegen FC Den Bosch en Sparta Rotterdam werd verloren en vorige week kwam de ploeg van Misha Salden thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Jong AZ. De Volendammers kunnen geen beroep doen op Joey Veerman vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. Daar staat de terugkeer van Anthony Berenstein tegenover. 9 uit 3

Tegenstander Go Ahead Eagles heeft na drie duels de volle buit. Jong Utrecht, FC Eindhoven en MVV werden verslagen. De Deventenaren zijn dan ook favoriet in eigen huis. Edward Dekker doet verslag vanuit De Adelaarshorst. Twee op rij?

Telstar heeft het net als Volendam niet gemakkelijk gehad in de eerste drie wedstrijden. RKC Waalwijk en MVV waren met 1-0 te sterk, maar vorige week pakte de ploeg van Mike Snoei de eerste punten door Jong Utrecht met 2-0 te verslaan. Elso Brito, die weer hersteld is van zijn blessure, keert in ieder geval terug in de basis. Ook Donny van Iperen en Rodny Lopes Cabral zijn terug. Of zij speeltijd krijgen hoor je in NH Sport van Rob Wanst. Tegenstander niet in vorm

FC Dordrecht staat achttiende in de Keuken Kampioen Divisie met één punt. Na een gelijkspel tegen Helmond Sport gingen de duels met Jong Ajax en NEC verloren. De uitzending van NH Sport is van 19.00 tot 22.00 uur te beluisteren op NH Radio.