Aantal natuurbranden in het Gooi bijna verdubbeld

HILVERSUM - Afgelopen zomer hebben er bijna twee keer zoveel natuurbranden plaatsgevonden in het Gooi. Met name het aantal heidebranden steeg sterk. Ondanks de verhoging maakt de brandweer zich geen zorgen.

De afgelopen drie maanden vonden er 41 natuurbranden plaats, voor dezelfde periode in 2017 waren dit er 22. Vooral het aantal heidebranden steeg enorm: van 3 naar 16. Het grote aantal branden is een gevolg van het extreem droge weer afgelopen zomer.

De brandweer Gooi en Vechtstreek kijkt ondanks de stijging tevreden terug op de zomer. "Ondanks de moeilijke en hete omstandigheden hebben onze mensen hun werk kunnen doen", vertelt een woordvoerder. "Onze inzet is gewaarborgd gebleven, daar zijn we trots op."

Uit voorzorg rukte de brandweer afgelopen zomer met meer materieel uit dan normaal, waardoor branden eerder gecontroleerd konden worden. Ook door alertheid van burgers konden branden snel worden ontdekt, waardoor de schade volgens de brandweer meevalt. "Het aantal natuurbranden is bijna verdubbeld, maar de omvang van de brandhaarden is beperkt gebleven."

"Schade valt mee"

Natuurmonumenten bevestigt dat de schade aan groene plekke in het gebied te overzien is: "Het valt wel mee met de brandschade, omdat de brandweer snel aanwezig was." Desondanks heeft de natuur wel schade geleden: in onderstaande video van afgelopen zomer vertelt Gooise boswachter Johan Gaal Last wat voor impact een natuurbrand heeft.

De brandweer maakt zich op dit moment geen zorgen over komende droge jaren. "Wij hebben deze periode goed het hoofd geboden, ondanks een verdubbeling van de branden. Daarom zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet."