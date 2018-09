Nieuw wapen voor gemeente Zaanstad in strijd tegen drugscriminaliteit

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. Hiermee hoopt de gemeente een nieuw wapen in de strijd tegen drugs te hebben.

Vandaag tekende burgemeester Hamming het samenwerkingsverdrag met de telefoonlijn in een voormalig drugspand. Zaanstad is niet de eerste die de samenwerking met de tiplijn aangaat. Al ongeveer dertig gemeenten deden hetzelfde.

De burgemeester heeft de illegale hennepteelt sinds zijn aanstelling de oorlog verklaard. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen, want er zijn nu al 28 plantages opgerold tegen 21 vorig jaar rond dezelfde tijd. Wel zegt Hamming geschrokken te zijn van de hoeveelheid criminaliteit in zijn gemeente.

Ondanks de goede intenties heeft de burgemeester nog een lange weg te gaan. Zo is er het vermoeden dat er nog veel meer plantages in de stad verstopt zijn.

Het beleid neemt Hamming mee uit Noord-Brabant waar veel meer hennep wordt verbouwd dan in Noord-Holland. Toch vindt de burgemeester het hard nodig dat er in Zaanstad keihard wordt opgetreden. Zo is er volgens Hamming vaak kans op brandgevaar bij een hennepplantage.

Het convenant kost de gemeente 7000 euro per jaar en gaat samen met een campagne waarbij Zaankanters opgeroepen worden om criminaliteit te melden.