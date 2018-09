Verdachte (20) dodelijk ongeluk Anna Paulowna niet meer in beperking: "Hij is in shock"

ANNA PAULOWNA - De verdachte van het dodelijke ongeluk in Anna Paulowna, waarbij afgelopen weekend drie tieners om het leven kwamen, zit niet meer in beperking. Dit betekent dat Siem B. inmiddels met meer mensen dan alleen zijn advocaat mag praten.

Hij heeft vandaag voor het eerst sinds het ongeluk contact gehad met zijn ouders, laat zijn advocaat aan NH Nieuws weten. De 20-jarige man uit Oudesluis, die samen met de drie dodelijke slachtoffers in de auto zat, wordt gezien als verdachte in de zaak. Het 17-jarige meisje dat naast hem in de auto zat, wordt gehoord als getuige.

Bij het ongeluk in de nacht van vrijdag 31 augustus op zaterdag 1 september kwamen twee 16-jarige jongens en een 15-jarige jongen uit Anna Paulowna om het leven. Het voertuig botste op de Sportlaan tegen een lichtmast. Volgens de advocaat zou de politie uit eerste onderzoek de indruk hebben dat door de klap de drie jongens op de achterbank via de achterklep uit de auto werden geslingerd. Omstanders en hulpverleners probeerden de drie jongens te reanimeren. Dat mocht niet baten: ze overleden ter plekke aan hun verwondingen.

De politie heeft inmiddels tientallen getuigen gehoord over de crash. Ook mensen die niets hebben gezien, maar toch een verklaring wilden afleggen, zijn gehoord. De aankomende weken worden alle verklaringen naast elkaar gelegd, om een duidelijk beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd.

Verdachte in shock

Volgens zijn advocaat Dallinga is Siem B. er geestelijk slecht aan toe. Hij zou in shock verkeren over wat er is gebeurd en heeft het zwaar met het feit dat hij vandaag niet aanwezig kan zijn op de uitvaart van zijn omgekomen vrienden. De twintiger blijft sowieso tot dinsdag vastzitten, daarna zal er worden gekeken of zijn hechtenis wordt verlengd.

De advocaat van de man heeft geen contact met de nabestaanden van de tieners. Hij heeft de verhalen over dat het ongeluk gebeurd zou zijn tijdens een mogelijke straatrace gelezen, maar daar zijn volgens hem geen aanwijzingen voor bij de politie. Ook is er nog niets bekend over mogelijke invloed drugs of alcohol tijdens het rijden.