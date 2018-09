Lasse Schöne alsnog opgeroepen voor Deense ploeg

AMSTERDAM - Ajacied Lasse Schöne is door de Deense voetbalbond opgeroepen voor het duel met Wales van komende zondag in de Nations League.

De middenvelder ontbrak woensdagavond - net als alle andere 'normale' internationals - bij de Deense ploeg in het duel met Slowakije. De spelers wilden niet voor hun land uitkomen door een conflict met de bond over onder andere imagorechten. Daardoor trad de ploeg aan met een zogenaamd 'campingelftal', bestaande uit amateurs en zaalvoetballers.

De kou tussen de bond en de spelers is nog niet helemaal uit de lucht, maar er is wel een akkoord bereikt over een voorlopige cao-overeenkomst.



Dolberg

Ajax-spits Kasper Dolberg is doordat hij nog niet fit is niet van de partij. Oud-Ajacieden Christian Eriksen, Viktor Fischer en Nicolai Boilesen zijn wel opgeroepen. Het duel tussen Denemarken en Wales begint zondag om 18.00 uur.