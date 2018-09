Gewonde bij schietpartij in Zaanse wijk Poelenburg

ZAANDAM - In de Wachterstraat in de wijk Poelenburg in Zaandam heeft vanmiddag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte één persoon gewond.

Het slachtoffer zou met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer of de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is een zoektocht gestart naar de mogelijke verdachte of verdachten.