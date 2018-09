Terugblik eerste periode met John van den Brom

ALKMAAR - Het is door de interlandperiode rustig bij AZ. Veel spelers zijn opgeroepen voor hun land en dat betekent dat trainer John van den Brom een kleine groep had op het trainingsveld. Een mooi moment om even terug te blikken op de eerste periode van het seizoen.

Op het andere gedeelte van het trainingsveld was het veel drukker. AZ deelde afgelopen week namelijk de accommodatie met de nationale ploeg van Peru. Het Zuid-Amerikaanse land bereidde zich op trainingscomplex van AZ voor op het duel met Oranje van afgelopen donderdag. AZ heeft een weekend vrij en Van den Brom gaf zijn spelers ook een paar dagen vrij. De coach gaat er zelf even tussenuit met zijn vrouw. "Ik ga een paar dagen weg naar Italië. Ik blijf wel het voetbal volgen. Ik ben nieuwsgierig wat die jongens doen met hun nationale teams."

"Matige wedstrijd"

Van den Brom stapt met een lichte kater in het vliegtuig naar Italië. Zijn team verloor namelijk afgelopen weekend van Heracles. Dat is zonde, omdat de Alkmaarders de competitie uitstekend waren begonnen. "De eerste twee wedstrijden dik gewonnen en met goed spel. In de wedstrijd tegen Vitesse waren we veel minder, een gelijkspel. Ik vind dat we een matige wedstrijd zonder bal tegen Heracles hebben gespeeld en daardoor verloren."

"Veel kansen en goals"

"Ik vind AZ een team dat begint bij de spitsen als het goed om het af jagen van de bal en het druk zetten. Dat ging tegen Heracles niet goed. Doe je dat wel goed, dat hebben we gezien tegen NAC. We deden dat toen in een heel hoog tempo. We veroverden veel ballen en dat levert veel kansen en goals op." Vertelt John van den Brom over de manier van spelen, zoals hij het graag ziet."

Bekijk de video voor het hele gesprek met de Alkmaarse oefenmeester. Na de interlandperiode hervat AZ de competitie tegen Feyenoord. De wedstrijd tegen Rotterdammers is op zondag 16 september om 12.15