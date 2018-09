Amsterdamse start-up opent met AkzoNobel fabriek in Delfzijl

AMSTERDAM - De Amsterdamse start-up Photanol gaat samen met AkzoNobel Specialty Chemicals een demonstratiefabriek neerzetten in Delfzijl. De bedrijven zullen daar organische zuren produceren uit CO2.

Die organische zuren zijn bijvoorbeeld te gebruiken als ingedriënten in bio-afbreekbaar plastic en in shampoos. Ook zit het in monochloorazijnzuur van AkzoNobel, wat als verdikkingsmiddel dient in onder meer voedingsmiddelen en wasmiddelen.

Duurzamer

Als de fabriek klaar is, zal het organische zuur vanuit Delfzijl naar de fabriek van AkzoNobel gaan. Zo kan het bedrijf daar duurzamere monochloorazijnzuur produceren.

Photanol

Photanol is een spin-out van de Universiteit van Amsterdam en heeft veertien werknemers. Sinds 2014 werkt de start-up samen met AkzoNobel.

De bouw start in 2019 en zal ongeveer een jaar duren. In 2023 willen de bedrijven beginnen met de bouw van een commerciële fabriek.