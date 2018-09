Zoektocht vermiste Astrid (53) levert niks op

KOOG AAN DE ZAAN - De zoekactie naar de vermiste Astrid Rousse uit Koog aan de Zaan heeft niets opgeleverd. Afgelopen dinsdag hebben duikers tevergeefs op een specifieke plek in de Zaan gezocht, omdat speurhonden aansloegen op die locatie.

De zoon van Astrid, Roberto wordt er moedeloos van: "We hebben nu geen enkel aanknopingspunt meer, het loopt dood."

Schiedam

De enige plek waar nu nog gezocht kan worden is in Schiedam, omdat Ingrid een sterke binding had met deze plek. Maar volgens Roberto heeft dat weinig zin. "Ik heb daar zelf al gezocht. En waar zouden we moeten beginnen? We hebben geen idee. Het enige wat nog iets op zou kunnen leveren, zijn de bankgegevens. Die kunnen elk moment vrijgegeven worden. Ik blijf hoop houden."