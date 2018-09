Anna Paulowna rouwt om slachtoffers auto-ongeluk

ANNA PAULOWNA - Langs de Molenvaart in Anna Paulowna fietsen vanmorgen groepjes jongeren het dorp uit. Ze rijden richting het Uitvaartcentrum waar vandaag de eerste uitvaart gehouden wordt. In hun hand houden ze een witte roos. Bij het centrum staan verkeersregelaars die de verwachte drukte in goede banen moeten leiden.

In Anna Paulowna gaat het leven gewoon weer door. In het centrum rammelen als altijd de winkelwagentjes bij de supermarkten, maar een gewone dag is het absoluut niet voor het dorp. Vandaag worden twee van de drie jongens herdacht met uitvaartdiensten. Morgen is de uitvaart van het derde slachtoffer van het fatale verkeersongeluk van afgelopen zaterdagnacht.

Ceremonie

Toen vanmorgen om 10.30 uur de begrafenis van start ging, was het helemaal stil bij de herdenkingsplek op de plaats van het ongeluk. Op de grond lagen veel bloemen, er stonden kaarsen en her en der liggen lieve briefjes. De afgelopen dagen was dit de plek waar jongeren met elkaar konden praten en richting aan hun gevoelens konden geven.

Het ongeluk heeft voor veel verwarrende gevoelens gezorgd. De gemeente organiseert komende zondag voor ouders van directe vrienden van de slachtoffers een bijeenkomst. Daar kunnen vragen gesteld worden aan specialisten over hoe om te gaan met het verdriet.

Herdenkingsplek

Ondertussen wordt de bloemenzee bij de plek van het ongeluk steeds groter. Elke dag komen mensen bloemen brengen of een kaarsje branden. Vanwege de enorme aanloop zijn er bankjes neergezet. De steun van de dorpsgenoten is immens: zondag kwamen er tal van mensen af op een spontaan georganiseerde stille tocht en veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep om deze week de vlag halfstok te hangen.

Enorme verslagenheid

Bij de vriendengroep van de omgekomen tieners is de verslagenheid groot. Een vriendin van een van de slachtoffers stond een dag na het ongeluk in tranen bij de plek waar vannacht het fatale ongeluk gebeurde.

In gesprek met NH Nieuws vertelde ze dat ze de avond ervoor nog met de slachtoffers had doorgebracht. "Ik had ook in die auto kunnen zitten. Mijn vader belde mij gisteren om 21.00 uur dat ik naar huis moest komen en ben toen weggegaan. Gelukkig heb ik ze nog een afscheidsknuffel gegeven."

Verdachte Siem B. (20) zit nog altijd vast en mocht tot gisteren alleen contact hebben met zijn advocaat.