Vrouw (20) krijgt megarekening van 9.800 euro na bevalling in vliegtuig

HEERHUGOWAARD - Erik Kok uit Heerhugowaard en zijn Filipijnse vriendin Mary Rose (20) zijn flink van hun roze wolk gevallen na de niet alledaagse geboorte van hun zoon. Reden: een ziekenhuisrekening van 90.000 Hong Kong Dollar, wat neerkomt op ruim 9.800 euro.

Mary Rose beviel deze week in het vliegtuig onderweg naar Hong Kong. Vlak voor de landing in Hong Kong moest ze nodig naar het toilet en beviel daar van haar zoontje Skylar Henry Cathro. "Opeens was daar het hoofdje. Binnen drie minuten was de baby er helemaal uit", zei haar vriend Erik eerder tegen NH Nieuws.

De baby en moeder maken het inmiddels naar omstandigheden goed. Na anderhalve dag in het ziekenhuis in Hongkong gelegen te hebben is Mary Rose er klaar voor om haar reis voort te zetten naar haar thuisland de Filipijnen. Maar vertrekken zit er voorlopig nog niet in: de ziekenhuisrekening bedraagt namelijk ruim 9.800 euro en die moet betaald worden voor vertrek.

Oplossing

De kersverse moeder is verzekerd, maar haar Zwitserse zorgverzekering dekt de bevalling niet. "Ze was 31 weken zwanger, dan mag je gewoon vliegen en verwacht je niet dat je gaat bevallen", zegt Erik. "Dat ze zo vroeg ging bevallen hadden wij ook niet zien aankomen." Volgens Erik had Mary Rose een doktersverklaring om te mogen vliegen.

Met man en macht wordt nu naar een oplossing gezocht. Hierbij zijn zowel de ambassade als de vliegtuigmaatschappij betrokken. ''De Filipijnse ambassade probeert nu een deel van te rekening af te krijgen. Ook zijn we in gesprek met Cathay Pacific, de vliegtuigmaatschappij. We hebben ons kindje zelfs naar ze vernoemd. Misschien kunnen ze iets voor ons betekenen."

'Ze is helemaal alleen'

Erik is strijdbaar maar voelt zich machteloos. Hij probeert van alles te regelen, maar de afstand bemoeilijkt de zaak. ''Ik ben aan het bellen en aan het mailen, maar als dan weer de verbinding wegvalt, voel je je machteloos."

Zijn vriendin zit er inmiddels ook behoorlijk doorheen. Ze is helemaal alleen en wil gewoon graag naar huis. Ook haar ouders zitten in spanning. "Die probeer ik nu naar Hong Kong te laten vliegen. Gelukkig heeft de vliegtuigmaatschappij wel aangeboden om de jonge moeder business class naar de Filipijnen te vliegen. Maar eerst moeten we ook nog een geboorteakte voor de kleine regelen."