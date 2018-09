Back-upsystemen luchtverkeersleiding pas over twee jaar volledig operationeel

SCHIPHOL - De back-upsystemen van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op Schiphol die grote verstoringen moeten tegengaan, zijn pas op zijn vroegst over twee jaar volledig operationeel. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een Kamerbrief naar aanleiding van vragen van D66. In augustus ging het bij LVNL vanwege storingen twee keer mis, met vertragingen en annuleringen als gevolg.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op 15 augustus werd het vliegverkeer van en naar Schiphol tijdelijk stilgelegd nadat er een storing was ontstaan in het hoofdcommunicatiesysteem van de luchtverkeersleiding. Vliegtuigen die in het Nederlandse luchtruim nog onderweg waren naar Schiphol, werden via het back-upsysteem afgehandeld. Pas na het verhelpen van de storing kon er weer worden vertrokken en geland.

Storing in het backupsysteem

Een kleine twee weken later, op 28 augustus, ging het mis bij het back-upsysteem. Daarom werd er volgens een woordvoerster van LVNL uit voorzorg minder verkeer afgehandeld.

Volgens minister van Nieuwenhuizen heeft LVNL direct procedures in werking gezet om het door Luchtverkeersleiding Nederland gecontroleerde vliegverkeer af te bouwen en geen vluchten meer na te laten vertrekken, zolang de storing voortduurde. Omdat Rotterdam, Groningen en Maastricht net als Schiphol door LVNL worden gecontroleerd en met dezelfde systemen werken, konden die luchthavens niet ingezet worden als uitwijkluchthavens.

Drie back-upsystemen over twee jaar operationeel

De kans dat er bij een volgende storing in het hoofdsysteem of het back-upsysteem weer vertragingen en annuleringen kunnen gaan ontstaan is groot. Pas als LVNL een nieuw extra back-upsysteem in gebruik gaat nemen, wordt de kans op verstoringen in het vliegverkeer pas aanzienlijk kleiner. Dat systeem zal over twee jaar operationeel zijn.