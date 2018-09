Amsterdams zoekbedrijf naar de beurs in New York

AMSTERDAM - Het Amsterdamse zoekbedrijf Elastic werkt aan een beursgang in New York. Daarmee wil het 100 miljoen euro ophalen, zo blijkt uit een document dat Elastic indiende bij de toezichthouder van de beurs.

Elastic ontwikkelt software die het mogelijk maakt om grote databestanden te doorzoeken en levert die aan ongeveer 5.500 klanten, waaronder eBay, Airbus, Vimeo en Ticketmaster.

Het bedrijf werd opgericht in 2012 en is na Adyen het tweede Amsterdamse techbedrijf dat in korte tijd naar de beurs gaat.