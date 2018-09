Debuterende Frenkie de Jong belangrijk voor Oranje

AMSTERDAM - Frenkie de Jong heeft donderdagavond zijn debuut voor het Nederlands elftal gemaakt. De Ajacied verving aan het begin van de tweede helft Georginio Wijnaldum. Oranje won de oefenwedstrijd tegen Peru in de Johan Cruijff ArenA met 2-1.

Oranje kende in de oefenwedstrijd, die in het teken stond van het afscheid van Wesley Sneijder, een moeilijke eerste helft. In de vijfde minuut verspeelde Daley Blind de bal, waarna Yoshimar Yotun voor open doel naast schoot. Een paar minuten later voorkwam Jasper Cillessen dat Jefferson Farfan de score opende. Uit de daaropvolgende corner was het alsnog raak: Pedro Aquino knikte de 0-1 binnen.

Het Nederlands elftal werd nauwelijks gevaarlijk. Memphis Depay probeerde het, net als Blind, van afstand, terwijl een kopbal van Matthijs de Ligt naast ging.

Hoger tempo

Bondscoach Ronald Koeman bracht halverwege De Jong en Davy Pröpper in het veld voor Wijnaldum en Kevin Strootman. Het tempo ging omhoog en Oranje werd na rust wél gevaarlijk. De beste kans was voor Ruud Vormer die in de 54 minuut, na een fraaie pass van Sneijder, alleen voor de keeper van Peru op dook, maar de bal over schoot. Net op het moment dat Sneijder naar de kant zou gaan, gaf De Jong de assist op Depay voor de 1-1.

Het Nederlands elftal ging na de publiekswissel van de recordinternational op zoek naar de winst. In de 83e minuut ketste een schot van invaller Quincy Promes toevallig voor de voeten van Depay die met zijn tweede van de avond Oranje de 2-1 overwinning bezorgde.

Opstelling: Cillessen; Tete (Janmaat/72), De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum (De Jong/46), Sneijder (Promes/61), Strootman (Strootman/46); Vormer (Kluivert/85), Depay en Babel (Vilhena/85)