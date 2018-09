Wesley Sneijder is klaar bij Oranje

AMSTERDAM - De interlandloopbaan van Wesley Sneijder (34) zit erop. Vanavond speelde de recordinternational zijn 134e en laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Oranje won in de matig gevulde Johan Cruijff ArenA de vriendschappelijke wedstrijd tegen Peru met 2-1.

Ondanks de belangrijke interland van komend weekend voor de Nations League tegen wereldkampioen Frankrijk gunde bondscoach Ronald Koeman de oud-Ajacied zijn afscheidswedstrijd. Sneijder startte met de aanvoerdersband en werd volgens afspraak na zestig minuten gewisseld.

Sneijder debuteerde op Koninginnedag 2003 in Oranje in de oefenwedstrijd tegen Portugal (1-1). Hij scoorde in 134 duels 31 doelpunten. Op het WK 2010 werd Sneijder met vijf goals gedeeld topscorer van het toernooi. Hij ontving na die eindronde eveneens de Zilveren Bal, de prijs voor de op één na beste speler van het WK in Zuid-Afrika.

Samen met Robin van Persie speelde Sneijder de meeste wedstrijden op een WK-eindronde (17). Op 13 juni 2014 noteerde hij op het WK in Brazilië zijn 100e cap tegen Spanje (5-1).

