Hoosbuien houden Heemskerkers niet weg van kortebaandraverij: "Prachtig om te zien"

HEEMSKERK - Heemskerk moest vandaag lang wachten op de start van de traditionele kortebaandraverij. Door de overvloedige regenval ging de wedstrijd bijna drie uur later van start dan gepland.

Het zand op de Marquettelaan was al vroeg in de ochtend gestort. Door de vele regen was het zand doorweekt en daardoor papperig geworden op het moment dat de wedstrijd moest beginnen.

Er werd met man en macht gewerkt om een nieuw 'zandtapijt' aan te brengen bovenop het asfalt van de Marquettelaan. Doordat het even droog was, leek de wedstrijd alsnog redelijk snel te kunnen beginnen, maar een nieuwe hoosbui maakte een adempauze tot 16.00 uur noodzakelijk.

Proefrit

Het was daarna aan de pikeurs om na een proefrit te beoordelen of het veilig was om te starten. Jaap Poelstra, coördinator kortebaandraverij, kon daarna de verlossende woorden spreken. "We gaan van start."

Het geduld van het publiek werd donderdagmiddag flink op de proef gesteld, maar dat leidde nauwelijks tot irritaties. "We nemen gewoon een biertje extra", zei een bezoeker.

"Prachtig om te zien"

"Ik ben nu toch al nat, net maakt niet meer uit", zei een andere kortebaan-fanaat.

Jaap Poelstra prees het publiek, dat massaal bleef wachten op de start. "Echt een groot compliment voor de mensen in Heemskerk dat ze zijn blijven wachten. Prachtig om te zien."