Ladderheldin Anke over reddingsactie: "Ik dacht, dit is géén aangebrande tosti!"

PURMEREND - Anke van der Wolf uit Purmerend twijfelde dinsdag geen moment toen ze zag dat het huis van de overbuurvrouw en diens zoontje in brand stond. Door haar snelle handelen konden de twee op tijd worden gered.

"Is het een aangebrande tosti? En toen dacht ik: 'nee dit is heel andere koek, dit is echt mis!" Anke komt direct in actie en rent op haar blote voeten naar het huis.

De buurvrouw en haar zoontje kunnen door de rook geen kant op en zitten vast op de eerste verdieping. Anke gaat terug naar haar tuin, pakt haar ladder en haalt de buurvrouw erbij. Zo krijgen ze de overbuurvrouw en het kind op tijd naar buiten, nog voordat de brandweer arriveert.

Moeder en kind maken het naar omstandigheden goed, wel is hun huis voorlopig onbewoonbaar. Anke wordt door de brandweer en de buurt gezien als heldin. "Ja, zij was heel kordaat, dat zijn de mensen waar je het van moet hebben", aldus buurvrouw Laura.

Zelf is Anke vooral erg nuchter onder de actie: "Het is fijn complimenten te krijgen, maar dat heldengevoel heb ik niet."